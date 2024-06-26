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        "Turistik Tatvan Treni" yolcuları Ankara'ya uğurlandı

        "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelen ziyaretçiler, kentteki programların ardından Ankara'ya uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 21:58 Güncelleme: 26.06.2024 - 22:04
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        "Turistik Tatvan Treni" yolcuları Ankara'ya uğurlandı
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        "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelen ziyaretçiler, kentteki programların ardından Ankara'ya uğurlandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara'dan 24 Haziran'da yola çıkan "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, güzergah boyunca birçok kentten geçti, eşsiz manzaraları görme imkanı buldu.

        Dün kente ulaşan yolcular, tarihi ve turistik mekanları gezdi, doğal güzelliklerin bulunduğu alanlarda zaman geçirdi.

        "Turistik Tatvan Treni" yolcuları, Vali Erol Karaömeroğlu, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı programla Ankara'ya uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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