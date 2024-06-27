Bitlis'te tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi

Bitlis'te, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca ile tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Programda konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, kentte görev yapan hakim ve savcıların güzel intibalar bırakarak ayrıldığını söyledi.

Tayini çıkan görev ve yeri değişen tüm hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı dileyen Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Bitlis, tarihi dokusu, kültürel zenginliği ve misafirperver insanlarıyla her zaman hafızamızda özel bir yer tutacaktır. Buradaki zaman zarfında hem mesleki hem de kişisel anlamda pek çok deneyim edindiniz. Bu deneyimler, yeni görev yerlerinizde de sizlere rehberlik edecek ve basarılarınızın devamını sağlayacaktır. Bitlis'teki hizmetlerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, yeni görevlerinizin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Karakoca ise Bitlis'e dair biriktirdiği notlarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Giderken evimi topluyorum, makamımı topluyorum ama kendimi toplayamıyorum. Bir mozaiğe yakından bakınca her şey bulanık görünür, mozaik uzaklaştıkça yavaş yavaş belirginleşir ve sanatı gördükçe hayranlığınız artar. Sonra o mozaiğe bir daha yakından bakmak istersiniz çünkü ilk baktığınızda detaylara dikkat etmek yerine tanımaya çalışmışsınızdır. Benim için Bitlis'in tarifi de budur. Her farklılık sandığınız, küçük çekişmelere ve bazen de düşmalıklara çevirdiğiniz şeylerin aslında sizi sanat eserine çeviren mozaiğin bir parçası olduğunu unutmayınız."