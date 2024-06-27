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        Bitlis'te tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi

        Bitlis'te, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca ile tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:03 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:03
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        Bitlis'te tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi
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        Bitlis'te, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca ile tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

        Programda konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, kentte görev yapan hakim ve savcıların güzel intibalar bırakarak ayrıldığını söyledi.

        Tayini çıkan görev ve yeri değişen tüm hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı dileyen Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

        "Bitlis, tarihi dokusu, kültürel zenginliği ve misafirperver insanlarıyla her zaman hafızamızda özel bir yer tutacaktır. Buradaki zaman zarfında hem mesleki hem de kişisel anlamda pek çok deneyim edindiniz. Bu deneyimler, yeni görev yerlerinizde de sizlere rehberlik edecek ve basarılarınızın devamını sağlayacaktır. Bitlis'teki hizmetlerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, yeni görevlerinizin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Karakoca ise Bitlis'e dair biriktirdiği notlarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Giderken evimi topluyorum, makamımı topluyorum ama kendimi toplayamıyorum. Bir mozaiğe yakından bakınca her şey bulanık görünür, mozaik uzaklaştıkça yavaş yavaş belirginleşir ve sanatı gördükçe hayranlığınız artar. Sonra o mozaiğe bir daha yakından bakmak istersiniz çünkü ilk baktığınızda detaylara dikkat etmek yerine tanımaya çalışmışsınızdır. Benim için Bitlis'in tarifi de budur. Her farklılık sandığınız, küçük çekişmelere ve bazen de düşmalıklara çevirdiğiniz şeylerin aslında sizi sanat eserine çeviren mozaiğin bir parçası olduğunu unutmayınız."

        Adalet Komisyon Başkanı Cihat Ateş de Karakoca ile birlikte görev yapmanın memnuniyetini yaşadığını bildirerek, "Vatandaşın hakkını arama ve adalete sığınılan liman olan adliye kapısının, hakkını arayacak vatandaşa açık olması gerektiği hususunda her daim örnek duruş sergilediğiniz için teşekkür ederim." dedi.

        Vali Karaömeroğlu, Ateş ve Bitlis Baro Başkanı Avukat Gülhan Bayram Sekmen, Karakoca'ya plaket ve hediye takdim etti.

        Programa, Bitlis Belediye Başkan Vekili Hasan Oruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum amirleri, hakim ve savcılar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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