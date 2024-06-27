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        Bitlis'te düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası devam ediyor

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Türkiye Kayak Federasyonunca (TKF) düzenlenen "Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:08 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:08
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        Bitlis'te düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası devam ediyor
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Türkiye Kayak Federasyonunca (TKF) düzenlenen "Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası" devam ediyor.

        Ahlat Gençlik Kampı mevkisinde, 5 kategoride düzenlenen şampiyonaya 23 ilden katılan yaklaşık 400 sporcu dereceye girebilmek için çaba gösterdi.

        TKF Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Bilge, şampiyonanın bugün de tüm heyecanıyla devam ettiğini ifade ederek, "Dün 5 kategoride yapılan uzun mesafe yarışmalarımız tamamlandı. Yaklaşık 400 sporcumuz kıyasıya mücadele etti. Bugün ise splint yarışması yapılıyor. Yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Tüm sporculara başarılar diliyorum." dedi.

        Bolu'dan gelen sporcu Hiranur Çıprılı ise yarışmanın güzel geçtiğini dile getirerek, yarışan herkese başarı diledi.

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