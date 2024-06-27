Bitlis'te düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Türkiye Kayak Federasyonunca (TKF) düzenlenen "Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası" devam ediyor.

Ahlat Gençlik Kampı mevkisinde, 5 kategoride düzenlenen şampiyonaya 23 ilden katılan yaklaşık 400 sporcu dereceye girebilmek için çaba gösterdi.

TKF Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Bilge, şampiyonanın bugün de tüm heyecanıyla devam ettiğini ifade ederek, "Dün 5 kategoride yapılan uzun mesafe yarışmalarımız tamamlandı. Yaklaşık 400 sporcumuz kıyasıya mücadele etti. Bugün ise splint yarışması yapılıyor. Yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Tüm sporculara başarılar diliyorum." dedi.