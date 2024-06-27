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        Bitlis'te düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen "Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası", ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 22:00 Güncelleme: 27.06.2024 - 22:00
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        Bitlis'te düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen "Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası", ödül töreniyle sona erdi.

        Ahlat Gençlik Kampı mevkisinde 5 kategoride gerçekleştirilen ve dün başlayan şampiyonaya 23 ilden yaklaşık 400 sporcu katıldı.

        Sıcak havaya rağmen kıyasıya mücadele eden sporcular, derece elde edebilmek için ellerinden geleni yaptı.

        Yarışların sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalya ve kupaları verildi.

        Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, tüm sporcuları kutladı, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Törene, Ahlat Emniyet Müdürü Engin Tetik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Ahlat Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Elbir, federasyon yetkilileri ile sporseverler katıldı.

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