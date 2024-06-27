Bitlis'te düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi

Törene, Ahlat Emniyet Müdürü Engin Tetik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Ahlat Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Elbir, federasyon yetkilileri ile sporseverler katıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, tüm sporcuları kutladı, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sıcak havaya rağmen kıyasıya mücadele eden sporcular, derece elde edebilmek için ellerinden geleni yaptı.

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