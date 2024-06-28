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        İnternetten oto yedek parça satışı yapıyormuş süsüyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

        Bitlis'te sosyal medya hesapları ve sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parça satışı yapıyormuş süsü vererek dolandırıcılık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:03
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        İnternetten oto yedek parça satışı yapıyormuş süsüyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
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        Bitlis'te sosyal medya hesapları ve sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parça satışı yapıyormuş süsü vererek dolandırıcılık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden otomobil yedek parçası satışı yapıyormuş süsü vererek dolandırıcılık yapan 4 kişilik çeteyi takibe aldı.

        İki aylık takip sonucu çete üyelerinin dükkan, depo gibi yerlerinin olmadığını tespit eden ekipler, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden yedek parça talebi aldıklarını, internetten buldukları parça görüntülerini göndererek vatandaşları dolandırdıklarını, dikkat çekmemek için meşru yollarla ticaret yapan firmaların isim ve logolarını kullandıklarını belirledi.

        Polis takibinden kaçmak için farklı isimler ve sahte kimlik kullandıkları ve sürekli telefon numarası değiştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Dosya kapsamında, Türkiye genelinde meydana gelen 43 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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