Bitlis'te girdiği derede akıntıya kapılan genç boğuldu

Vatandaşların da yardım ettiği çalışmalarda Gümüşboğa'nın cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD Bitlis İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tanrıyar köyü mevkisinde, serinlemek için Destumi Deresi'ne giren 22 yaşındaki Fırat Gümüşboğa, bir süre sonra gözden kayboldu.

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