Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te girdiği derede akıntıya kapılan genç boğuldu

        Bitlis'te serinlemek için dereye giren genç akıntıya kapılarak boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 20:57 Güncelleme: 30.06.2024 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te girdiği derede akıntıya kapılan genç boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'te serinlemek için dereye giren genç akıntıya kapılarak boğuldu.

        AFAD Bitlis İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tanrıyar köyü mevkisinde, serinlemek için Destumi Deresi'ne giren 22 yaşındaki Fırat Gümüşboğa, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Bitlis Sualtı Arama Kurtarma, AFAD, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve 112 Acik Sağlık ekipleri çalışma başlattı.

        Vatandaşların da yardım ettiği çalışmalarda Gümüşboğa'nın cansız bedenine ulaşıldı.

        Gümüşboğa’nın cenazesi, otopsi için Bitlis Devlet Hastanesine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        Sıcak hava tırmanıyor
        Sıcak hava tırmanıyor
        Dört ilde orman yangını
        Dört ilde orman yangını
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        İtalya'dan sürpriz öneri!
        İtalya'dan sürpriz öneri!
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        İstanbul'da beton mikseri faciası: Gelin arabasının üzerine devrildi, altında kalan çocuk öldü
        İstanbul'da beton mikseri faciası: Gelin arabasının üzerine devrildi, altında kalan çocuk öldü
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Fenerbahçe'den gündem Çağlar Söyüncü
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Tartışma yaratacak açıklama
        Tartışma yaratacak açıklama
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te çaya giren genç boğuldu
        Bitlis'te çaya giren genç boğuldu
        İnternetten oto yedek parça satışı yapıyormuş süsüyle dolandırıcılık yapan...
        İnternetten oto yedek parça satışı yapıyormuş süsüyle dolandırıcılık yapan...
        Bitlis'te sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık...
        Bitlis'te sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık...
        Bitlis'te düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Bitlis'te düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Bitlis'te düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası devam ediyor
        Bitlis'te düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası devam ediyor
        Bitlis'te tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi
        Bitlis'te tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi