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        Bitlis'te jandarma ekipleri, huzur ve güvenliği sağlarken biyoçeşitliliği de koruyor

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlarken karada, göllerde, sulak ve sazlık alanlarda kentin biyoçeşitliliğini korumak ve kaçak avlanmayı önlemek için de çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:12 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:12
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        Bitlis'te jandarma ekipleri, huzur ve güvenliği sağlarken biyoçeşitliliği de koruyor
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        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlarken karada, göllerde, sulak ve sazlık alanlarda kentin biyoçeşitliliğini korumak ve kaçak avlanmayı önlemek için de çaba gösteriyor.

        Kentte her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi için görev yapan jandarma ekipleri, doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın engellenmesine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Asayiş Bot Komutanlığı görevlileri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve asayiş timlerinin de desteğiyle dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölünü bünyesinde barından Nemrut Kalderası'nda denetim yaptı.

        Nemrut Krater Gölü'nün çevresini ve zengin floraya sahip kalderada (Volkanik patlama sonucu toprağın çökmesiyle oluşmuş yer şekli) ormanlık alanları gezen, dronla çevreyi tarayan ekipler, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin kimliğini kontrol etti.

        Bu yılın 5 ayında 104 olaya müdahale ederek sorumlular hakkında adli ve idari işlem yapılmasını sağlayan ekipler, yaralı ve bitki buldukları hayvanları tedavi edilmeleri için Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim etti.

        Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri de 15 Nisan-15 Temmuz arasında üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin kaçak avlanmasının önlenmesi için av yasağının başladığı günden bu yana Van Gölü'nün Bitlis sınırlarındaki kıyılarında denetimlerini sürdürüyor.

        İnci kefallerinin güvenli ortamda üremelerini sağlamak için mücadele eden ekipler, kaçak avlanmanın önüne geçmek için gölde devriye görevi yapıyor.

        - "Denetleme ve kontroller gerçekleştiriyoruz"

        Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ömer Pala, AA muhabirine, ekolojik dengenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi maksadıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerinin de olduğunu belirten Pala, "Sorumluluk bölgemizde bulunan Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü'nde, jandarma komando timlerimizin emniyeti eşliğinde, bot, JAK ve asayiş timlerimiz ile köpek unsurlarımızla Kara Avcılığı Kanunu ve Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet konularında denetleme ve kontroller gerçekleştiriyoruz. Çevre timi olarak, bu yılın ilk 5 ayında 104 olaya müdahale ederek idari ve adli işlemlerinin yapılması sağladık." diye konuştu.

        Jandarma Asayiş Bot Komutanı Jandarma Astsubay Çavuş Mikail Özel de Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla devriye görevlerini icra ettiklerini dile getirdi.

        Özel, Van Gölü'nde göçmen kaçaklığının önlenmesi konusundaki mücadelelerinin de devam ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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