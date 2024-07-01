Bitlis'te Altunkalbur Mesire Alanı temizleniyor

Bitlis Belediyesi, Altunkalbur Mesire Alanı'nda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, alandaki havuzda temizlik çalışması yürüttü.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, temizlik çalışmalarının halk sağlığı ve çevre temizliği açısından önemli olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını isteyen Tanğlay, "Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmaları ile şehrimizi daha yaşanabilir hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda bize destek olmalarını bekliyoruz." dedi.