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        Bitlis'te rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde rahatsızlanan 40 yaşındaki kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 20:25 Güncelleme: 01.07.2024 - 20:25
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        Bitlis'te rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde rahatsızlanan 40 yaşındaki kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ayvacık köyünde kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle baygınlık geçiren hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Soğuksu mevkisine getirildi.

        Ekipler, hastayı burada bekleyen ambulans helikoptere alarak Tatvan Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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