Bitlis'te rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ayvacık köyünde kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle baygınlık geçiren hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Soğuksu mevkisine getirildi.

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