Bitlis Belediyesinin altyapı ve içme suyu çalışmaları sürüyor
Bitlis Belediyesinin kentteki altyapı ve içme suyu çalışmaları devam ediyor.
Bitlis Belediyesinin kentteki altyapı ve içme suyu çalışmaları devam ediyor.
Belediye'den yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Beş Minare Mahallesi TOKİ 4. Etap mevkisinde içme suyu çalışmaları yapılıyor.
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentte içme suyu ve altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Tanğlay, "Hedefimiz bölgedeki su ihtiyacını karşılamak. Çalışmalar süresince oluşabilecek geçici rahatsızlıklar için vatandaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz." dedi.
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