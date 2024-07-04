Bitlis Eren Üniversitesi ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bitlis Eren Üniversitesi ile Bitlis Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Emekliler Yılı kapsamında yapılacak faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan protokolde, emekliler için düzenlenecek etkinlikler, projeler ve destek programları hayata geçirilecek.

Senato salonunda düzenlenen törende konuşan, rektör yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, üniversite olarak toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Yılmaz, "Bu protokol sayesinde, emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmayı ve onların toplum içindeki yerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. İş birliğimizin her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum."