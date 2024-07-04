Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Akın'dan BEÜ Rektörü Elmastaş'a ziyaret

Bitlis İl Genel Meclis Başkanı Ali Akın, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektör Elmastaş, Akın'a üniversitenin çalışmaları ve üniversitenin bölgeye katkı sağlamak adına yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

Akın ise her zaman üniversitenin yanında olduklarını belirtti.