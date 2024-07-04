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        Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Akın'dan BEÜ Rektörü Elmastaş'a ziyaret

        Bitlis İl Genel Meclis Başkanı Ali Akın, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:36 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:36
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        Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Akın'dan BEÜ Rektörü Elmastaş'a ziyaret
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        Bitlis İl Genel Meclis Başkanı Ali Akın, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı makamında ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektör Elmastaş, Akın'a üniversitenin çalışmaları ve üniversitenin bölgeye katkı sağlamak adına yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

        Akın ise her zaman üniversitenin yanında olduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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