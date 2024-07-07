Deniz bisikletleriyle açıldıkları Van Gölü'nde sürüklenen 10 kişi kurtarıldı

Bölgeye yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri, 3'ü kadın 10 kişinin kurtarılması için arama kurtarma çalışması başlattı.

Kadınlar plajının bulunduğu bölgede üç deniz bisikleti ile Van Gölü'ne açılan 10 kişinin geri dönememesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

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