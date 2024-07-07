Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Deniz bisikletleriyle açıldıkları Van Gölü'nde sürüklenen 10 kişi kurtarıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde deniz bisikletleriyle açıldıkları Van Gölü'nde rüzgarın etkisiyle sürüklenen 10 kişi, polis ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 22:11 Güncelleme: 07.07.2024 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz bisikletleriyle açıldıkları Van Gölü'nde sürüklenen 10 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde deniz bisikletleriyle açıldıkları Van Gölü'nde rüzgarın etkisiyle sürüklenen 10 kişi, polis ekiplerince kurtarıldı.

        Kadınlar plajının bulunduğu bölgede üç deniz bisikleti ile Van Gölü'ne açılan 10 kişinin geri dönememesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        Bölgeye yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri, 3'ü kadın 10 kişinin kurtarılması için arama kurtarma çalışması başlattı.

        Yapılan araştırma sonucu yerleri tespit edilen 10 kişi, bot yardımıyla bulundukları yerden alınarak kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fransa'da bu kez sol ittifak ilk sırada
        Fransa'da bu kez sol ittifak ilk sırada
        Bu hafta kuvvetli sağanak yağış geliyor
        Bu hafta kuvvetli sağanak yağış geliyor
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu!
        Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu!
        Şişli’de feci olay! Seyir esnasında sara nöbeti geçirdi
        Şişli’de feci olay! Seyir esnasında sara nöbeti geçirdi
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Ordu'da ve Muş'ta sel can aldı!
        Ordu'da ve Muş'ta sel can aldı!
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi

        Benzer Haberler

        Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Akın'dan BEÜ Rektörü Elmastaş'a ziyaret
        Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Akın'dan BEÜ Rektörü Elmastaş'a ziyaret
        Bitlis Eren Üniversitesi ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında işbirliği...
        Bitlis Eren Üniversitesi ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında işbirliği...
        Bitlis Belediyesinin altyapı ve içme suyu çalışmaları sürüyor
        Bitlis Belediyesinin altyapı ve içme suyu çalışmaları sürüyor
        Bitlis'te rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Bitlis'te rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        BEÜ'de öğrenci alacak yeni bölümler açıklandı
        BEÜ'de öğrenci alacak yeni bölümler açıklandı
        Bitlis'te Altunkalbur Mesire Alanı temizleniyor
        Bitlis'te Altunkalbur Mesire Alanı temizleniyor