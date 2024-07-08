Bitlis'te dere yatakları temizleniyor

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin dere yataklarında başlattığı temizlik çalışması devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, çarşı merkezindeki derenin 2 kilometrelik kısmında çalışma yürüttü.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, derenin çöp ve atıklardan arındırılması için çalışma yaptıklarını belirtti.

Daha temiz bir kent için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Tanğlay, "Daha yaşanılabilir bir Bitlis için en iyi temizlik kirletmemektir. Belediye olarak vatandaşlarımızdan dere yataklarını kirletmemeleri ve atıkları bu alanlara atmamaları konusunda daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Daha kaliteli hizmet verebilmek için tüm personelimizle gece gündüz çalışıyoruz." dedi.