Bitlis'te LGS'de yüksek puan alan öğrenci, başarısını düzenli çalışmasına borçlu

Bitlis'te Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 494 puan alan Muhammet Eftal Oral, fen ve teknoloji lisesini tercih etti.

Şehit Mahir Ayabak İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Oral, LGS'de 494 puan alarak il birincisi olmayı başardı.

Bitlis Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesini tercih eden Oral, düzenli çalıştığı için başarılı olduğunu söyledi.

Arkadaşlarına tavsiyelerde bulunan Oral, "Bir gün çok çalışmaktansa her gün azar azar çalışıp bir bütün oluştursunlar. Plan ve program dahilinde çalışsınlar. Motivasyonlarını asla kaybetmesinler. Üzerimde emeği olan öğretmenlerime, aileme teşekkür ederim." dedi.