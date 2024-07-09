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        Bitlis'te LGS'de yüksek puan alan öğrenci, başarısını düzenli çalışmasına borçlu

        Bitlis'te Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 494 puan alan Muhammet Eftal Oral, fen ve teknoloji lisesini tercih etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:37 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:37
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        Bitlis'te LGS'de yüksek puan alan öğrenci, başarısını düzenli çalışmasına borçlu
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        Bitlis'te Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 494 puan alan Muhammet Eftal Oral, fen ve teknoloji lisesini tercih etti.

        Şehit Mahir Ayabak İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Oral, LGS'de 494 puan alarak il birincisi olmayı başardı.

        Bitlis Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesini tercih eden Oral, düzenli çalıştığı için başarılı olduğunu söyledi.

        Arkadaşlarına tavsiyelerde bulunan Oral, "Bir gün çok çalışmaktansa her gün azar azar çalışıp bir bütün oluştursunlar. Plan ve program dahilinde çalışsınlar. Motivasyonlarını asla kaybetmesinler. Üzerimde emeği olan öğretmenlerime, aileme teşekkür ederim." dedi.

        Öğrencisinin başarısıyla gurur duyduğunu belirten Okul Müdür Yardımcısı Faruk Nas da "LGS süreci öğrencimiz için kolay olmadı. Öğrencilerimizin başarılı olması için gereken her türlü özveriyi, azmi gösterdik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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