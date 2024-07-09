Bitlis'te fuhuş çetesine yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde fuhuş çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde fuhuş çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çeteye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında çete elebaşı olan yabancı uyruklu M.D'nin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.
Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Mağdur bir kadının da kurtarıldığı operasyonda suç işlemek amacıyla kullanılan çok sayıda cep telefonu, ruhsatsız tabanca, yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi.
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