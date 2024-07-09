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        Bitlis'te fuhuş çetesine yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde fuhuş çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:05 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:05
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        Bitlis'te fuhuş çetesine yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde fuhuş çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çeteye yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda aralarında çete elebaşı olan yabancı uyruklu M.D'nin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

        Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

        Mağdur bir kadının da kurtarıldığı operasyonda suç işlemek amacıyla kullanılan çok sayıda cep telefonu, ruhsatsız tabanca, yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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