Bitlis'te fuhuş çetesine yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Mağdur bir kadının da kurtarıldığı operasyonda suç işlemek amacıyla kullanılan çok sayıda cep telefonu, ruhsatsız tabanca, yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi.

Operasyonda aralarında çete elebaşı olan yabancı uyruklu M.D'nin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çeteye yönelik operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.