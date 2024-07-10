AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bitlis'te konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Biz hizmeti sadece siyasal iletişim kurmak için değil başka bir şey için daha yapıyoruz. Kulun duasını almak için yapıyoruz." dedi.

AK Parti Bitlis İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde gösterdikleri gayretten dolayı parti teşkilatına teşekkür etti.

Seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere kente geldiklerini belirten Yılmaz, "Kazanan ve kaybeden arkadaşlarımı tebrik ederim. Çünkü kaybetmek de işin doğasındadır ve hayatın sonu değil. Biz siyaseti hizmet için yapıyoruz." dedi.

Siyaset anlayışlarının muhalefet partilerinden farklı olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: "Muhaliflerimiz hizmeti siyasal iletişimin bir gerekliliği için yapıyorlar. Diyorlar ki 'hizmet ederseniz ancak siyasal iletişim kurabilirsiniz.' Bunun karşılığında da 'siz bana oy verin' demek için yapıyorlar. Evet, biz de siyasal iletişimin vazgeçilmez bir parçası olarak hizmeti gerekli görüyoruz. Ama bir farkımız var. Biz hizmeti sadece siyasal iletişim kurmak için değil başka bir şey için daha yapıyoruz. Kulun duasını almak için yapıyoruz. Kulun duasını hizmette alamadığınız takdirde Allah'ın rızasını alamazsınız. Kulun duasını aldığınız zaman peşinden Allah'ın rızası gelir. Allah'ın rızasını alanın da sırtı yere gelmez."