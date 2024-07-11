Tatvan'da "Yöresel Ürünler Festivali" başladı

Uluduz, "Karadeniz, Akdeniz ve farklı yörelerden ürünlerimizi burada sergiledik. İnsanların stantlara ilgisi var. Festival devam edecek. Birbirinden farklı lezzetleri tanıtmak için buradayız." dedi.

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