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        Bitlis Eren Üniversitesi ile VEDAŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Bitlis Eren Üniversitesi ile Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 16:07 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:07
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        Bitlis Eren Üniversitesi ile VEDAŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Bitlis Eren Üniversitesi ile Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Üniversitenin Senato Odası'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, bu tür işbirliklerin üniversite-sanayi ilişkisini güçlendirdiğini söyledi.

        Elmastaş, protokolün öğrencilerin kariyer gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

        VEDAŞ Bölge Müdürü Fatih Talay ise eğitim ve iş dünyası arasında köprüler kurmanın önemine vurgu yaptı.

        Konuşmaların arsından işbirliği protokolü imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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