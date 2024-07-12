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        Bitlis'te tehlike oluşturan ahşap köprü yerine yenisi yapıldı

        Bitlis Belediyesi ekipleri, zarar gören ahşap köprüyü yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 16:33 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:33
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        Bitlis'te tehlike oluşturan ahşap köprü yerine yenisi yapıldı
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        Bitlis Belediyesi ekipleri, zarar gören ahşap köprüyü yeniledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hüsrevpaşa Mahallesi'nde kanal üzerine inşa edilen ahşap köprü kullanılamaz hale geldi.

        Mahallelinin talebi üzerine, tehlike oluşturan köprünün yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, yeni inşa ettiği demir köprüyü kısa sürede mahallelinin hizmetine sundu

        Mahalle sakinleri, belediye ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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