Bitlis'te tehlike oluşturan ahşap köprü yerine yenisi yapıldı
Bitlis Belediyesi ekipleri, zarar gören ahşap köprüyü yeniledi.
Bitlis Belediyesi ekipleri, zarar gören ahşap köprüyü yeniledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hüsrevpaşa Mahallesi'nde kanal üzerine inşa edilen ahşap köprü kullanılamaz hale geldi.
Mahallelinin talebi üzerine, tehlike oluşturan köprünün yenilenmesi için çalışma başlatıldı.
Ekipler, yeni inşa ettiği demir köprüyü kısa sürede mahallelinin hizmetine sundu
Mahalle sakinleri, belediye ekiplerine teşekkür etti.
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