Bitlis'te vakıftan hükümlülere baklava ikramı

"Mahpuslara tatlı ikram eden vakıf" olarak bilinen kurumun vakfiyesinde, hükümlülere vakıf gelirlerinden tatlı ikramında bulunulması yer alıyor.

Kuruluşu 1323 yılı olan Niksarlı Hacı Mehmed (Ahi Pehlivan) Vakfının şartı günümüzde yaşatılmaya devam ediliyor.

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