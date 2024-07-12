Bitlis'te "15 Temmuz" konulu konferans düzenlendi

Bitlis'te 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği gün olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi olmadığını belirten Elmastaş, o gün milletin demokrasiye bağlılığını ve birlik, beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.