Ahlat'ta kadınlar kooperatif kurdu

Kooperatif Başkanı İlknur Adıyaman ise kısa sürede isminden söz ettiren bir kooperatif haline geleceklerini ifade etti.

Kooperatife her zaman destek vereceklerini belirten Gülmez, "Bu projeyle amacımız, tarımsal ürünleri katma değerli ürünlere çevirerek üreticilerin gelirlerini arttırmak. 100 kadına istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Kaymakam Batuhan Bingöl ve Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, kooperatifi ziyarat etti.

Kaymakamlık, belediye ile Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği destekleriyle kurulan kooperatifle kadınların ürettiği yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılması planlanıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya gelen kadınlar, "Genç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"ni kuruldu.

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