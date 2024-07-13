Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Ahlat'ta kadınlar kooperatif kurdu

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya gelen kadınlar, "Genç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"ni kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 13.07.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahlat'ta kadınlar kooperatif kurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya gelen kadınlar, "Genç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"ni kuruldu.

        Kaymakamlık, belediye ile Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği destekleriyle kurulan kooperatifle kadınların ürettiği yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılması planlanıyor.

        Kaymakam Batuhan Bingöl ve Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, kooperatifi ziyarat etti.

        Kooperatife her zaman destek vereceklerini belirten Gülmez, "Bu projeyle amacımız, tarımsal ürünleri katma değerli ürünlere çevirerek üreticilerin gelirlerini arttırmak. 100 kadına istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

        Kooperatif Başkanı İlknur Adıyaman ise kısa sürede isminden söz ettiren bir kooperatif haline geleceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        İsrail'den kanlı saldırı: Onlarca Filistinli öldü
        İsrail'den kanlı saldırı: Onlarca Filistinli öldü
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Meta'dan 'Trump' kararı
        Meta'dan 'Trump' kararı
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        EURO 2024'te final zamanı!
        EURO 2024'te final zamanı!
        55 milyon liraya sattı
        55 milyon liraya sattı
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler

        Benzer Haberler

        Bitlis'te "15 Temmuz" konulu konferans düzenlendi
        Bitlis'te "15 Temmuz" konulu konferans düzenlendi
        Ahlat'ta Van Gölü sahilinde biriken çöpler temizlendi
        Ahlat'ta Van Gölü sahilinde biriken çöpler temizlendi
        Ahlat'ta "Ahmet Köksal Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı" açıldı
        Ahlat'ta "Ahmet Köksal Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı" açıldı
        Bitlis'te vakıftan hükümlülere baklava ikramı
        Bitlis'te vakıftan hükümlülere baklava ikramı
        Bitlis'te tehlike oluşturan ahşap köprü yerine yenisi yapıldı
        Bitlis'te tehlike oluşturan ahşap köprü yerine yenisi yapıldı
        Bitlis Eren Üniversitesi ile VEDAŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı
        Bitlis Eren Üniversitesi ile VEDAŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı