Bitlis'te KPSS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştu

Bitlis'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adaylar, sınav yerine polis ekiplerince yetiştirildi.

KPSS oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna yetişmeye çalışan adaylar için polis ekipleri seferber oldu.

Kimliklerini evde unuttukları için sınava geç kalan iki aday, ekip araçlarıyla sınavın yapıldığı okullara ulaştırıldı.

Adaylar, kendilerine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür etti.