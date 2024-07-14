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        Bitlis'te KPSS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştu

        Bitlis'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adaylar, sınav yerine polis ekiplerince yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:02 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:02
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        Bitlis'te KPSS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştu
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        Bitlis'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adaylar, sınav yerine polis ekiplerince yetiştirildi.

        KPSS oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna yetişmeye çalışan adaylar için polis ekipleri seferber oldu.

        Kimliklerini evde unuttukları için sınava geç kalan iki aday, ekip araçlarıyla sınavın yapıldığı okullara ulaştırıldı.

        Adaylar, kendilerine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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