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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 15:54 Güncelleme: 14.07.2024 - 15:54
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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
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        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Karaömeroğlu, mesajında, devletin varlığı ile milletin birlik ve beraberliğini hedef alarak demokrasiye kast eden hain darbe girişiminin ülke tarihi boyunca yaşanan en büyük ihanetlerden biri olduğunu belirtti.

        Rengini şehitlerin kanından alan ay, yıldızlı bayrağın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletin 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara indiğini hatırlatan Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

        "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 15 Temmuz darbe girişimine karşı canlarını veren şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. O gece demokrasisine sahip çıkmak için meydanlara koşan milletimize selam ve saygılarımı sunuyorum."

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