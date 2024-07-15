Bitlis'te "15 Temmuz" dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitliği ziyaret etti.
Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitliği ziyaret etti.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaömeroğlu'nun katılımıyla düzenlenen programda şehitliğe çiçek bırakıldı, dua edildi.
Programa, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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