Bitlis'te "15 Temmuz" dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaömeroğlu'nun katılımıyla düzenlenen programda şehitliğe çiçek bırakıldı, dua edildi.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitliği ziyaret etti.

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