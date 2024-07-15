Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        BEÜ Rektörü Elmastaş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 14:53 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        BEÜ Rektörü Elmastaş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Elmastaş, mesajında, Türkiye'nin bağımsızlığına ve demokrasisine kasteden hain darbe girişimine karşı milletin kahramanca direnişinin tarihe altın harflerle yazıldığını söyledi.

        Vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden şehitleri rahmetle anan Elmastaş, şunları kaydetti:

        "Milletimizin iradesini hiçe sayan hain girişime karşı tek yürek olan milletimiz, demokrasimizin ne denli sağlam temellere dayandığını bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz sadece bir tarih değil, milletimizin yeniden diriliş destanıdır. Bu vesileyle vatan sevgisi ve demokrasi inancımızla geleceğe daha umutla bakıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ülkemizin birliği, beraberliği ve huzuru için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        15 Temmuz'a küresel anma
        15 Temmuz'a küresel anma
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kupaların efendisi!
        Kupaların efendisi!
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Sol kanat ona emanet!
        Sol kanat ona emanet!
        Bensu'nun güneş banyosu
        Bensu'nun güneş banyosu
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'

        Benzer Haberler

        Bitlis'te "15 Temmuz" dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Bitlis'te "15 Temmuz" dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
        Bitlis Valisi Karaömeroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
        Bitlis'te KPSS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştu
        Bitlis'te KPSS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştu
        Kimliğini unutan aday, polisin yardımı ile KPSS'ye yetişti
        Kimliğini unutan aday, polisin yardımı ile KPSS'ye yetişti
        Tatvan'da "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı
        Tatvan'da "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı
        Ahlat'ta kadınlar kooperatif kurdu
        Ahlat'ta kadınlar kooperatif kurdu