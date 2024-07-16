Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Şehitler için duaların edildiği programa, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, Cumhuriyet Savcısı Merve Karatekeli, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Üsteğmen Abdulkerim Aydoğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Osman Öztürk, kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, Kaymakamı Nurhalil Özçelik, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptık.

Bitlis'in Hizan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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