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        Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

        Bitlis'in Hizan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 01:09 Güncelleme: 16.07.2024 - 01:13
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        Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, Kaymakamı Nurhalil Özçelik, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptık.

        Konuşmanın ardından ilahiler seslendirildi ve darbe girişimine ilişkin videolar izletildi.

        Şehitler için duaların edildiği programa, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, Cumhuriyet Savcısı Merve Karatekeli, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Üsteğmen Abdulkerim Aydoğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Osman Öztürk, kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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