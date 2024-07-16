Ahlat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakamlık önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde bayraklarla çarşıya kadar yürüdü.

Burada devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Batuhan Bingöl, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberliğini tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Milletin hain darbe girişimi karşısında durarak menfur girişimi engellediğini hatırlatan Bingöl, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.