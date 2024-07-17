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        Nemrut Krater Gölü gece görüntülendi

        Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü, gece uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 16:41 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:41
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        Nemrut Krater Gölü gece görüntülendi
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        Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü, gece uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

        Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü, fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

        Uzay ve doğa gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, gece uzun pozlama tekniği ile gölü görüntüledi.

        Önen, krater gölünün her mevsimde ziyaretçi ağırladığını söyledi.

        Bu mevsimde farklı renklere bürünen gölü gece görüntülediklerini anlatan Önen, "Yeşillik, gölle beraber muhteşem görüntü oluşturuyor. Karanlıkta samanyolu galaksisi ve milyonlarca yıldızla beraber yeryüzünü fotoğrafladık. Göl manzarası, gökyüzü manzarasıyla birleşince harika görüntüler oluşuyor. Biz de bu anı çekmek için saatlerce, günlerce buralarda bekleyip güzel kareler çekiyoruz." dedi.

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