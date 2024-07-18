Bitlis'te kayalıklarda mahsur kalan oğlakları AFAD ekipleri kurtardı
Bitlis'in Hizan ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 4 oğlak AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 4 oğlak AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Dağören köyü mevkisindeki kayalıklarda mahsur kalan oğlakları fark edenler, durumu AFAD'a bildirerek yardım istedi.
Bölgeye giden ekip, halatlar yardımıyla kayalıklardan inerek 4 oğlağı bulundukları yerden çıkardı.
Oğlaklar, sahiplerine teslim edildi.
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