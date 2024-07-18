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        Bitlis'te kayalıklarda mahsur kalan oğlakları AFAD ekipleri kurtardı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 4 oğlak AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 09:42 Güncelleme: 18.07.2024 - 09:42
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        Bitlis'te kayalıklarda mahsur kalan oğlakları AFAD ekipleri kurtardı
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 4 oğlak AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Dağören köyü mevkisindeki kayalıklarda mahsur kalan oğlakları fark edenler, durumu AFAD'a bildirerek yardım istedi.

        Bölgeye giden ekip, halatlar yardımıyla kayalıklardan inerek 4 oğlağı bulundukları yerden çıkardı.

        Oğlaklar, sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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