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        Bitlis ve Muş'ta 900 kişiye aşure ikram edildi

        Bitlis ve Muş'ta muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 15:03 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:03
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        Bitlis ve Muş'ta 900 kişiye aşure ikram edildi
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        Bitlis ve Muş'ta muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.

        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda Bitlis Ulu Cami bahçesinde kurulan stantlarda, cuma namazı sonrası 500 kişiye aşure dağıtıldı.

        Etkinliğe Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan ve vakıf personelleri katıldı.

        - Muş

        Muş'ta muharrem ayı kapsamında aşure etkinliği gerçekleştirildi.

        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Çağlayan Camisi avlusunda düzenlenen etkinlikte, 400 kişiye aşure ikram edildi.

        Etkinliğe katılan Şube Müdürü Halis Başaran, tüm illerde olduğu gibi Muş'ta da aşure etkinliği yaptıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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