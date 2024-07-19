Bitlis'te Van Gölü suyundan üretilen sabun markaya dönüştü

Bitlis Eren Üniversitesi akademisyenlerinin Van Gölü suyundan ürettiği sıvı sabun markası, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, çalışmayı yürüten akademisyenlere teşekkür etti.

Elmastaş, "Van Gölü'nün sodalı suyundan sıvı sabun üretimi başta olmak üzere çok sayıda ürün üretmeyi hedefleyen üniversitemizin markası Beren, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Üniversitemize ve Bitlis'imize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.