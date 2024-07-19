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        Bitlis'te Van Gölü suyundan üretilen sabun markaya dönüştü

        Bitlis Eren Üniversitesi akademisyenlerinin Van Gölü suyundan ürettiği sıvı sabun markası, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 21:31 Güncelleme: 19.07.2024 - 21:35
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        Bitlis'te Van Gölü suyundan üretilen sabun markaya dönüştü
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        Bitlis Eren Üniversitesi akademisyenlerinin Van Gölü suyundan ürettiği sıvı sabun markası, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

        Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, çalışmayı yürüten akademisyenlere teşekkür etti.

        Elmastaş, "Van Gölü'nün sodalı suyundan sıvı sabun üretimi başta olmak üzere çok sayıda ürün üretmeyi hedefleyen üniversitemizin markası Beren, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Üniversitemize ve Bitlis'imize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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