Bitlis'te Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı düzenlendi

AK Parti Bitlis İl Başkanlığınca Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

İsmail Eren Spor Kompleksinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Bitlis ve Ağrı Koordinatörü Nuh Dağdelen, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye'de en önemli seçim başarılarından birini Bitlis'te gösterdiğini söyledi.

Seçilen belediye başkanlarını tebrik eden Dağdelen, "AK Parti'nin kapısı hizmet kapısıdır. Bu ülkeye, millete ve devlete hizmet etmek isteyen herkes bu kapıdan içeri girebilir. Herkes bizimle yol ve dava arkadaşı olabilir. Gelen herkese kapımız açık. AK Parti bir siyaset okuludur. Gençleri partimizde siyaset yapmaya davet ediyorum." dedi.

"AK Parti iktidarında bize oy versin, vermesin herkesin hizmetkarı olacağız. Bizleri ayrıştırmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de Bitlis'imizde 400 bin nüfusumuzun hizmetkarı olduğumuzu her yerde ifade ediyoruz. Yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. Bakanlıklarda yapmış olduğumuz kulislerle yatırımlar devam ediyor."

Huzurun olmadığı yerde eğitim, yatırım ve kalkınmadan söz edilemeyeceğini belirten Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da iktidarlarında en büyük hizmet ve yatırımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde memlekete huzur getirmek olduğunu ifade etti.

Tatvan Belediyesinde işten çıkarılan işçileri hatırlatan Bedirhanoğlu, "Bu gençlerimizi dün işten çıkarıp ertesi gün 130 yeni işçi alımı yaptılar. Eğer işçi sayısı fazlaysa yenilerini niye aldınız? Belediye başkanlığı koltuğu oturur oturmaz bu memlekete hizmet etmiş ve eser getirmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini neden indirdiniz? Medreselere verilen ücretsiz ekmekleri kestiler. Hani bunlar millet için siyaset yapıyordu?" diye konuştu.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da "AK Parti belediyesi hizmet yapar, insanlara huzur, ekmek ve değer verir. Bazıları gibi Tatvan'da belediyeyi aldığı gibi insanların ve garibanların ekmeğiyle oynamaz. Esnafın dükkanını yakmaz, insanlarımızı tehdit etmez. AK Parti belediyesi hizmet yapar, halkına değer verir." ifadelerini kullandı.