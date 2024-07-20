Bitlis'te hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bitlis-Tatvan kara yolunda sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 72 AT 232 plakalı hafif ticari araç ile 34 GG 6631 plakalı minibüs çarpıştı.

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