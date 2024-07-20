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        Bitlis'te hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Bitlis'te hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 21:49 Güncelleme: 20.07.2024 - 21:49
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        Bitlis'te hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Bitlis'te hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Bitlis-Tatvan kara yolunda sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 72 AT 232 plakalı hafif ticari araç ile 34 GG 6631 plakalı minibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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