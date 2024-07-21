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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, çocuklara aşure ikram etti

        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, muharrem ayı dolayısıyla Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklara aşure dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 21.07.2024 - 09:38
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        Bitlis Valisi Karaömeroğlu, çocuklara aşure ikram etti
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        Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, muharrem ayı dolayısıyla Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklara aşure dağıttı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bir araya geldi.

        Çocuklarla sohbet eden, isteklerini dinleyen Karaömeroğlu, çocuklara aşure ikram etti.

        Karaömeroğlu, daha sonra "Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında ıslah edilen Bitlis Deresi'ndeki çalışmaları inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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