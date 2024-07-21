Bitlis Valisi Karaömeroğlu, çocuklara aşure ikram etti

Çocuklarla sohbet eden, isteklerini dinleyen Karaömeroğlu, çocuklara aşure ikram etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.