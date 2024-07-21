Bitlis'te devrilen kamyonun altında kalan kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sarıkonak köyünde odun yüklenen kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

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