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        Bitlis'te devrilen kamyonun altında kalan kişi yaralandı

        Bitlis'te devrilen kamyonun altında kalan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 17:30 Güncelleme: 21.07.2024 - 17:30
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        Bitlis'te devrilen kamyonun altında kalan kişi yaralandı
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        Bitlis'te devrilen kamyonun altında kalan kişi yaralandı.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sarıkonak köyünde odun yüklenen kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

        Muammer Köprü devrilen aracın altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaralı olarak çıkardığı kişiyi Bitlis Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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