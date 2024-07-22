Ahlat'ta kiraz hasadı başladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, kiraz hasadına başlandı.

İlçede yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde olgunlaşan kirazlar hasat ediliyor.

Çiftçi Havva Çağlar, bu yıl kiraz hasadına geç başladıklarını söyledi.

Devlet desteğiyle kurduğu bahçede her yıl 20 ton kiraz elde ettiğini anlatan Çağlar, "Şuan 2 bin rakımdayız. Bu nedenle Türkiye'de en son hasadı biz yapıyoruz. Bahçemiz 800 ağaçtan oluşuyor. Yıllık 20 ton civarında verim alıyoruz. Ürünü yurt içine pazarlıyoruz." dedi.