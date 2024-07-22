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        Ahlat'ta kiraz hasadı başladı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, kiraz hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 10:13 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:13
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        Ahlat'ta kiraz hasadı başladı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, kiraz hasadına başlandı.

        İlçede yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde olgunlaşan kirazlar hasat ediliyor.

        Çiftçi Havva Çağlar, bu yıl kiraz hasadına geç başladıklarını söyledi.

        Devlet desteğiyle kurduğu bahçede her yıl 20 ton kiraz elde ettiğini anlatan Çağlar, "Şuan 2 bin rakımdayız. Bu nedenle Türkiye'de en son hasadı biz yapıyoruz. Bahçemiz 800 ağaçtan oluşuyor. Yıllık 20 ton civarında verim alıyoruz. Ürünü yurt içine pazarlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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