Bitlis'te kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor

Bitlis'te tekerlekli kayak takımı sporcuları, asfaltta antrenman yapıyor.

İlde tekerlekli kayak yapan 25 sporcu, kışın yapılacak yarışlar için hazırlıklarını asfaltta sürdürüyor.

Antrenör Sedat Doymaz, yaptığı açıklamada, alt yapıda başarılı sporcuların yetişmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Antrenmanları bir otoparkın asfaltında yaptıklarını anlatan Doymaz, "Araç olmadığı için verimli bir antrenman oluyor. Çok güzel bir alt yapımız var. Her geçen gün sporcularımız fazlalaşıyor. En iyi şekilde çalışıyoruz. 2025 kış sezonunda iyi derceler, başarılar elde etmeyi planlıyoruz." dedi.