Bitlis'te "Nemrut Kalderası Çanak Yürüyüşü" etkinliği yapıldı

Eşsiz manzarada yürüyüş yaptıklarını belirten Özel, "30 kilometrelik mesafeyi 4'ü kadın, 20 sporcuyla yürüdük. Çok güzel manzaraya sahip. Dünyanın ikinci, ülkemizin en büyük kraterine sahip özelliğiyle önemli bir yer. Burayı hem tanıtıp, hem korumamız gerekiyor." dedi.

Nemrut Kalderası'nda yapılan yürüyüşe dernek üyeleri ve doğaseverlerden oluşan 20 kişi katıldı

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