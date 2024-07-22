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        Ahlat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 19:52 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:52
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        Ahlat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Devlet Bahçeli Bulvarı'nda C.B., idaresindeki 76 DK 211 plakalı tır, tekerinin patlamasını sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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