Ahlat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Devlet Bahçeli Bulvarı'nda C.B., idaresindeki 76 DK 211 plakalı tır, tekerinin patlamasını sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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