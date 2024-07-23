Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis merkezli sahte rapor operasyonunda 98 kişi yakalandı, 17 araca el konuldu

        Bitlis merkezli 6 ilde usulsüz rapor düzenleyen ve rapor alan 98 şüpheli gözaltına alındı, raporlarla alınan 17 araca el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis merkezli sahte rapor operasyonunda 98 kişi yakalandı, 17 araca el konuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis merkezli 6 ilde usulsüz rapor düzenleyen ve rapor alan 98 şüpheli gözaltına alındı, raporlarla alınan 17 araca el konuldu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kamu zararına nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

        Bitlis merkez 6 ilde operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Belirli bir ücret karşılığı gerçekte hasta olmayan şahıslar hakkında sahte evrak düzenledikleri ve çeşitli tahlillere bu şahısların yerine kendi adamlarını sokmak suretiyle gerçeğe aykırı heyet raporu almalarına yardımcı oldukları tespit edilen 22 şüpheli ile para karşılığında haklarında gerçeğe aykırı rapor düzenlenmesi amacıyla talepte bulunan ve haklarında düzenlenen sahte raporla hasta aylığı/bakıcı ücreti ve ÖTV muafiyeti ile araç alımı gerçekleştirerek kamuyu büyük oranda zarara uğrattıkları tespit edilen 82 şüphelinin yakalanması ve ikamet ile iş yerlerinde suç unsuru elde edilmesi amacıyla dün Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri ile İstanbul, Van, Siirt, Batman ve Bingöl'de 104 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon 98 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaları devam ediyor."

        Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, 3 av tüfeği, 2 tabanca, çok sayıda fişek, doküman ve dijital materyal ele geçirildi, sahte rapor karşılığında ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alındığı tespit edilen 17 araca el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
        Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı

        Benzer Haberler

        Ahlat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Ahlat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Bitlis'te "Nemrut Kalderası Çanak Yürüyüşü" etkinliği yapıldı
        Bitlis'te "Nemrut Kalderası Çanak Yürüyüşü" etkinliği yapıldı
        Bitlis'te kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor
        Bitlis'te kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor
        Ahlat'ta kiraz hasadı başladı
        Ahlat'ta kiraz hasadı başladı
        Bitlis'te devrilen kamyonun altında kalan kişi yaralandı
        Bitlis'te devrilen kamyonun altında kalan kişi yaralandı
        Odun yüklü kamyon devrildi; aracın altında sıkışan sürücü kurtarıldı
        Odun yüklü kamyon devrildi; aracın altında sıkışan sürücü kurtarıldı