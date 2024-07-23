Ahlat'ta husumetli aileler barıştırıldı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri barıştırıldı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri barıştırıldı.
İlçede 3 ay önce çıkan kavga nedeniyle Güneri ve Demirkol aileleri arasında başlayan husumet, yapılan girişimler sonucu barışla sonuçlandırıldı.
Tekbir Camisi'nde düzenlenen barış töreninde aile fertleri bir araya getirildi.
Programa, Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü Engin Tetik, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Subaşı, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.
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