Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te "İlimizi Tanıyalım Anneler" projesi

        Bitlis'te "İlimizi Tanıyalım Anneler" projesi kapsamında kadınlar, tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:35 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te "İlimizi Tanıyalım Anneler" projesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'te "İlimizi Tanıyalım Anneler" projesi kapsamında kadınlar, tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

        Valilik tarafından başlatılan proje kapsamında 30 kadın, geziye katıldı.

        Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden kadınlar, daha sonra Ahlat ilçesinde tarihi ve doğal güzellikleri gezdi.

        Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu ile Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, kadın ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Geziye katılan Gamze Yeşilkuş, proje sayesinde kentteki bir çok yeri görme fırsatı bulduğunu söyledi.

        Nuriye Sayılı da annelerin kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme olanağı bulduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evde başladı, ormana sıçradı!
        Evde başladı, ormana sıçradı!
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Benim suçum yok"
        "Benim suçum yok"
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Bozburun'da önemli keşif: Kaletepe Yazıtı
        Bozburun'da önemli keşif: Kaletepe Yazıtı
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Yeşim Akbaş davasında gerekçeli karar açıklandı
        Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Yeşim Akbaş davasında gerekçeli karar açıklandı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        Bitlis merkezli sahte sağlık raporu operasyonu: 98 gözaltı
        Bitlis merkezli sahte sağlık raporu operasyonu: 98 gözaltı
        Ahlat'ta husumetli aileler barıştırıldı
        Ahlat'ta husumetli aileler barıştırıldı
        Bitlis merkezli sahte rapor operasyonunda 98 kişi yakalandı, 17 araca el ko...
        Bitlis merkezli sahte rapor operasyonunda 98 kişi yakalandı, 17 araca el ko...
        Ahlat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Ahlat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Bitlis'te "Nemrut Kalderası Çanak Yürüyüşü" etkinliği yapıldı
        Bitlis'te "Nemrut Kalderası Çanak Yürüyüşü" etkinliği yapıldı
        Bitlis'te kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor
        Bitlis'te kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor