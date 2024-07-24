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        Bitlis'te kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 3 koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 09:40 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:40
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        Bitlis'te kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 3 koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Örenli köyünde kayalıklarda mahsur kalan koyunları fark edenler, durumu AFAD'a bildirdi.

        Bölgeye giden ekip, halatlarla kayalıklardan inerek 3 koyunu bulundukları yerden çıkardı.

        Koyunlar, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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