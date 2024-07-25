Bitlis'te cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca görüntülendi

Olay karşısında şoke olduğunu anlatan Altıntaş, "Müşterimizin getirdiği bataryası şişmiş telefonu tamir ediyordum. Havanın da sıcak olmasından dolayı batarya patladı. Olayın refleksiyle kendimi dışarı attım. Daha sonra dönüp yangını söndürdüm. Çok şükür olayı ucuz atlattık." dedi.

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