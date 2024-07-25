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        Bitlis'te cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:18 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:18
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        Bitlis'te cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca görüntülendi
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Şehit Summani Görgen Caddesi'nde cep telefonu tamirciliği yapan Yusuf Altıntaş, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu tamir etmek istedi.

        Altıntaş'ın kapağını açtığı telefonun bataryasının patlamasıyla, iş yerindeki tamir tezgahı alev aldı.

        Endişeli anlar yaşayarak kaçan Altıntaş, tezgahının yandığını görünce geri gelerek alevleri söndürdü.

        Güvenlik kamerasına yansıyan olayı anlatan Altıntaş, telefonun bataryasının bir anda patlayarak alev aldığını söyledi.

        Olay karşısında şoke olduğunu anlatan Altıntaş, "Müşterimizin getirdiği bataryası şişmiş telefonu tamir ediyordum. Havanın da sıcak olmasından dolayı batarya patladı. Olayın refleksiyle kendimi dışarı attım. Daha sonra dönüp yangını söndürdüm. Çok şükür olayı ucuz atlattık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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