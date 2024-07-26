Bitlis merkezli sahte rapor operasyonunda yakalanan 98 kişiden 19'u tutuklandı

Bitlis merkezli İstanbul, Van, Siirt, Batman ve Bingöl'de 22 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda, usulsüz rapor düzenleyen ve rapor alan 98 şüpheli gözaltına alınmış, raporlarla alınan 17 araca el konulmuştu.

Zanlılardan 21'i savcılıktaki ifadelerinin ardından, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 19'u da tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucu "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan 98 zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlandı.

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