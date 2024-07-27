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        Asırlık ceviz ağaçları zümrüt, yakut ve ebru işlemeli bastonlara dönüşüyor

        ŞENER TOKTAŞ/HARUN NACAR - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde asırlık ceviz ağaçlarından yapılan manda, koç ve sığır boynuzu ile bütünleşip zümrüt, yakut, sedef ve ebruyla süslenen bastonlar, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 11:16 Güncelleme: 27.07.2024 - 11:16
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        Asırlık ceviz ağaçları zümrüt, yakut ve ebru işlemeli bastonlara dönüşüyor
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        ŞENER TOKTAŞ/HARUN NACAR - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde asırlık ceviz ağaçlarından yapılan manda, koç ve sığır boynuzu ile bütünleşip zümrüt, yakut, sedef ve ebruyla süslenen bastonlar, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı Cumali Birol, büyüklerinden öğrendiği bastonculuk sanatını atölyesinde yaşatmaya çalışıyor.

        Birol, sabahın erken saatlerinde 70 metrekarelik atölyesine gelerek bütün gün elinden düşürmediği eğe, zımpara ve rende ile "gücün ve asaletin sembolü" baston üretiyor.

        İlçedeki asırlık ceviz ağaçlarından yaptığı bastonları manda, koç ve sığır boynuzuyla bütünleştiren Birol, zümrüt, yakut, sedef ve ebruyla süslediği ürünlere Osmanlı ve Selçuklu motifleri işliyor.

        - "Atölyemizi ziyaret edenlerin sayısı her geçen gün artıyor"

        Atölyesini ziyaret edenlere baston yapımı ve çeşitleri hakkında bilgi veren Birol, AA muhabirine, aileden üçüncü kuşak olarak baston üretimini devam ettirdiğini söyledi.

        Yaptıkları bastonların yurt içinde ve dışında talep gördüğünü anlatan Birol, "El emeği göz nuru bastonlarımızı altın sarrafı hassasiyetinde üretiyoruz. Her bir milimetre ve santimetresinde büyük emek ve göz nuru var. Yurt içi ve yurt dışına baston satışlarımız devam ediyor." dedi.

        Turizm sezonunun açılmasıyla kenti gezen ziyaretçilerin atölyeye de uğradığını belirten Birol, şunları kaydetti:

        "Atölyemizi ziyaret edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bundan memnunuz. Bu sanatı ileriki nesillere de aktarmayı hedefliyoruz. Bastonlarımız çok farklı üretime sahip. 2007'den bu yana ürettiğimiz ebruli bastonlarımız, ciddi anlamda hediyelik ve turistik eşya haline geldi. Ziyaretçilerin bu bastonlara hayran kalmasından memnuniyet duyuyoruz. Sedef ve gümüş kakma bastonlarımıza Osmanlı ve Selçuklu motifleri işliyoruz. Türk İslam tarihindeki süslemeleri bastonlarda görebiliyoruz. Bu, hem insanların ilgisini çekiyor hem de farklı bir usta oluşumuzu ortaya koyuyor. Çini, ebru, gümüş ve sedef kakmada Türkiye'de tekiz."

        - "El işçiliği muhteşem"

        Atölyeyi ziyaret eden Sami Şahan da "Atölyede kaliteli bastonlar yapıldığını gördük. Uluslararası anlamda ülkemizin tanıtımına katkı sunuyor. Yoğun el emeği harcanarak üretiliyor." diye konuştu.

        Bastonların üretildiği atölyenin etkileyici bir havası olduğunu ifade eden ziyaretçi Özlem Edipoğlu, "Yolumuz buraya düştüğü için mutluyuz. Bastonlar harika. Ebru sanatının bastona aktarılması harika bir duygu. Çok beğendik ve çok başarılı." diye konuştu.

        Atölyeden baston alan Ayşe Özlem Durmuş, "Umarım bu sanat gelecek nesillere aktarılır. Hatıra olması için baston aldım. El işçiliği muhteşem. Özellikle ebru sanatı olanlar çok güzel." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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