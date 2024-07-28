Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Adilcevaz'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 19:47 Güncelleme: 28.07.2024 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adilcevaz'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Selçuklu Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova ve İzmir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova ve İzmir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!

        Benzer Haberler

        Tatvan'da devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikasında 130 kişi istihdam...
        Tatvan'da devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikasında 130 kişi istihdam...
        Bitlis'te 1100 kilogram tütün ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
        Bitlis'te 1100 kilogram tütün ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
        Asırlık ceviz ağaçları zümrüt, yakut ve ebru işlemeli bastonlara dönüşüyor
        Asırlık ceviz ağaçları zümrüt, yakut ve ebru işlemeli bastonlara dönüşüyor
        Bitlis merkezli sahte sağlık raporu operasyonunda 19 tutuklama
        Bitlis merkezli sahte sağlık raporu operasyonunda 19 tutuklama
        Bitlis merkezli sahte rapor operasyonunda yakalanan 98 kişiden 19'u tutukla...
        Bitlis merkezli sahte rapor operasyonunda yakalanan 98 kişiden 19'u tutukla...
        Bitlis'te cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca görüntül...
        Bitlis'te cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca görüntül...