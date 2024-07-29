Bitlis'in düşman işgalinden kurtuşunun yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü, Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve BETAV öncülüğünde düzenlenen etkinliklerle kutlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Mevlana Parkı'nda yapılacak kutlama etkinliklerinde birçok aktivite ve gösteri organize edilecek.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, her yıl geleneksel olarak belediye tarafından "Büyük Bitlis Buluşmaları" programının yapıldığını belirtti.

Kentin 8 Ağustos'ta düşman işgalinden kurtarıldığını anımsatan Tanğlay, şunları kaydetti: